Берлин снова отказался заморозить продажу подводных лодок Турции

Берлин в очередной раз отказал Афинам в просьбе заморозить продажу Турции шести подводных лодок немецкого производства.

Как сообщает Proto Thema со ссылкой на источники, в телефонном разговоре между министром обороны Греции Никосом Панагиотопулосом и его немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр греческий министр попросил Берлин приостановить программу производства шести подводных лодок типа 214.

Министр обороны Германии ответила, что программу производства и продажи Турции шести подводных лодок типа 214 нельзя остановить или даже отложить, потому что производитель Thyssen связан контрактами, подписанными в 2002 году.