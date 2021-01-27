О чем говорили Байрамов и Лавров

29 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщили haqqin.az в Управлении пресс-службы МИД, министры обсудили текущую ситуацию в регионе, а также связанные с выполнением трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года вопросы.

Стороны обменялись мнениями по различным аспектам двусторонних отношений, а также по вопросам сотрудничества в международных организациях, в том числе ООН, ОБСЕ и других.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.