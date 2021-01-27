Российско-турецкий центр в Агдаме приступает к работе

Российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за режимом прекращения огня в Карабахе начнет работать в эту субботу - 30 января, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Центр начнет деятельность уже завтра", - сообщил собеседник агентства, напомнив, что располагаться он будет в Агдамском районе Азербайджана.

Мониторинг будет вестись, в том числе, при помощи беспилотных летательных аппаратов. В центре задействованы 60 русских и 60 турецких военнослужащих, уточнил источник.