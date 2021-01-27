Эльман Рустамов о судьбе Межбанка

Правительство Азербайджана не рассматривает процесс приватизации в 2021 году Международного банка Азербайджана (МБА), крупнейшего банка страны, заявил глава Центрального банка Эльман Рустамов.

«В текущем году приватизация МБА не планируется. У банка новая бизнес-стратегия, новая команда профессионалов. Банк завершил прошлый год с хорошими показателями. Поэтому этот вопрос пока не рассматривается», - сказал Рустамов в рамках пресс-конференции в пятницу.

Вопрос приватизации МБА обсуждается с 1999 года. Власти Азербайджана несколько раз планировали приватизацию банка, но в итоге он все еще остается в собственности государства.