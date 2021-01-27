Начался суд над экс-главой Агстафы

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы ИВ Агстафинского района Низамеддина Гулиева и его первого заместителя Рамиза Татарова.

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Мухаммеда Багирова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Рассмотрение дела назначено на 12 февраля.

Напомним, бывший глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев был арестован в конце прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 311.3 (получение взятки в крупном размере), 308 (злоупотребление служебными полномочиями) УК Азербайджана.