Глава «Азеригаз» ответил на обращения пользователей Facebook

Генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев 29 января в очередной раз провел прямую трансляцию в социальной сети Facebook. Были даны ответы на интересующие абонентов вопросы. Некоторые подписчики социальной сети поблагодарили руководство «Азеригаз» за помощь в решении их проблем после прошедшей встречи. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Производственного объединения.

В ходе прямой трансляции житель Шамкирского района, участник Отечественной войны Рамин Гасымов попросил заменить газовую линию. В ходе мероприятия с ним связались и были сделаны определенные записи по его обращению. Другой пользователь Facebook - отец шехида Джасур Мурсалзаде из Самухского района попросил провести газовую линию в частном порядке. Эльнура Алиева, проживающая в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района, написала обращение по поводу газового счетчика. Насими Гусейнов, пишущий из Сумгаита, поделился мнением о том, что во время ремонта дорог в поселке Яшылдере газопровод, проходящий через эту территорию, оказался под землей. Все обращения были зарегистрированы.

Отметим, что прямую трансляцию вели параллельно все соответствующие структурные подразделения и руководящие лица Производственного объединения. С некоторыми обратившимися сразу же связались, для решения их проблем данные обращения были зарегистрированы. В целом, во время этой встречи через социальную сеть было получено более 400 сообщений. Большинство обращений связаны с населенными пунктами и массивами, нуждающимися в газификации. Одним из примечательных моментов является то, что, в отличие от предыдущей встречи, состоявшейся неделю назад, на этот раз было ощутимое снижение количества жалоб на низкое давление в подаче природного газа. Это свидетельствует о чутком подходе руководства производственного объединения «Азеригаз» к вопросам, поднятым в обсуждениях в социальных сетях.