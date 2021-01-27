Кардиологи предупредили о смертоносности «тихого убийцы»

Ученые из Института исследования сердца (Австралия) рассказали об опасности апноэ — так называемого «тихого убийцы».

Апноэ сна — это приостановка дыхания в процессе сна, которое приводит к полному отсутствию или уменьшению лёгочной вентиляции (более 90% по отношению к исходному воздушному потоку) продолжительностью от 10 секунд.

Специалисты объяснили, что апноэ во время сна повышает у человека уровень адреналина. В результате происходит и повышение артериального давления, увеличивается риск возникновения сердечных приступов, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности и инсульта.

Люди с апноэ во сне также имеют больший риск появления сахарного диабета, эректильной дисфункции, снижения памяти и концентрации, головных болей, а также расстройства настроения и депрессии, пишет The Express.