Эльхан Мамедов спрашивает и отвечает: «Скажите, почему АФФА финансирует эти клубы?»

Эльмир Алиев, отдел спорта 17:15

Один из главных вопросов, обсуждаемых в ходе сегодняшней пресс-конференции исполнительного вице-президента АФФА Эльхана Мамедова, касался количества клубов в азербайджанской футбольной Премьер-лиге.

Сейчас в элитном дивизионе выступают восемь команд. Будет ли число клубов увеличено? «У АФФА есть стратегия, согласно которой наша цель – это минимум 10 команд в Премьер-лиге, - отвечает Эльхан Мамедов. - Сейчас у нас 8 команд. Мы планировали увеличить их количество до 10 еще год назад, но из-за пандемии и проблем с привлечением спонсоров не смогли это сделать. В марте-апреле мы снова будем обсуждать этот вопрос. Для нас важен приход в футбол новых спонсоров. С некоторыми из них контактируем. Как известно, АФФА финансирует некоторые клубы, в том числе и региональные. «Загатала», гянджинский «Кяпяз», «Туран-Товуз»… Скажите мне, почему мы их финансируем? Главная причина – мы помогаем некоторым нашим клубам для того, чтобы, когда какой-то бизнесмен захочет прийти в футбол и вложить средства, мы могли предоставить ему готовый продукт – клуб, у которого есть команда, стадион, база. Чтобы мы могли показать, что футбол в этом регионе живет. Не исключаю, что в какой-то момент помочь клубу захочет местная Исполнительная власть. Мы от сезона к сезону надеемся, что спонсор появится и возьмет на себя тот или иной клуб. Ждем таких шагов от бизнесменов, контактируем с большими предприятиями в регионах…»

Эльхан Мамедов подчеркнул, что некоторые бизнесмены перестали вкладывать деньги в футбол по нефутбольным причинам. «У нас всегда были хорошие отношения с клубами. Некоторые даже нас критиковали, но мы не обижались. Возможно, кто-то из спонсоров ожидал льготных условий. С 2018 года Министерство налогов ввело льготы для тех, кто вкладывает деньги в футбол. Почему этих льгот не было раньше? Этот вопрос не ко мне. С другой стороны, какой клуб обратился к государству и ему не помогли? Тогда бизнесмены вкладывали деньги в футбол, но после того как в их делах, не связанных с футболом, возникли проблемы, они отказались от спонсорства. Нельзя же насильно заставлять финансировать футбол. Сейчас мы полностью восстановили базу в Товузе. Большую часть финансов на это выделили ФИФА и УЕФА. Планируем построить также базу в Гяндже. И когда придет спонсор, ему уже не нужно будет думать об инфраструктуре. В Товузе уже все готово. Осталось только тратить на футбольные расходы. В Азербайджане пока никто спонсорства не предлагал. Я около четырех лет жил заграницей, и у меня там есть некоторые связи. Я отправил информацию иностранным инвесторам относительно возможности спонсирования клуба из Товуза. В наше время иностранцы все чаще инвестируют деньги в футбол другой страны. Конечно, это не значит, что мы продадим базу кому попало. Будем обсуждать условия. Почему бы и нет?