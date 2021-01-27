Завершены организационные работы по созданию специальной автобусной полосы на улице Рашида Бейбутова. Вдоль нее в соответствии с требованиями были проведены горизонтальные линии разметки и установлен специальный дорожный знак.

Бакинское транспортное агентство рекомендует водителям соблюдать требования специальных полос и дорожных знаков для движения автобусов по этой улице.

В сообщении БТА отмечается, что на улице Рашида Бейбутова по 10 регулярным маршрутам в день проходит около 150 автобусов.

Соблюдая требования, предъявляемые к полосе движения, ежедневно будут создаваться условия для удобного и беспрепятственного проезда для 120 тысяч пассажиров автобусов.