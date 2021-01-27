В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 399 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались шесть человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджан выявлено в общей сложности 229 935 случаев заражения коронавирусом, из них 222 533 человека благополучно прошли лечение, 3 119 пациентов клиник скончались. Лечение 4 263 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период проведено 2 394 476 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 342 - за минувшие сутки.