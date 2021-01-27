Крупнейший в мире нефтяной фонд отказался от инвестиций в нефть и газ

Такое решение было принято после того, как по итогам 2020 года акции нефтегазовых компаний принесли фонду убыток в 10 миллиардов долларов. При этом суммарно, за счет всех активов, фонд заработал 122 миллиарда долларов, это второй результат за всю его историю. Наибольший вклад в эти доходы внес рост акций высокотехнологичных компаний, усилившийся на фоне пандемии коронавируса, передает Meduza.

Руководство фонда еще несколько лет назад заявляло о намерении перестать инвестировать в нефтяные и газовые компании, сочтя, что в ближайшем будущем с развитием альтернативных источников энергии эта отрасль придет в упадок.

Государственный пенсионный фонд Норвегии — крупнейший суверенный фонд в мире. Он был основан в 1990 году, чтобы инвестировать сверхдоходы от продажи нефти для обеспечения благосостояния будущих поколений жителей страны. Стоимость активов фонда достигает 1,3 триллиона долларов (это около 1,5% всего мирового фондового рынка).