Самого крошечного хамелеона в мире нашли на Мадагаскаре

Самого крошечного хамелеона в мире обнаружили на Мадагаскаре. Об этом пишет Scientific Reports.

Новый вид получил название Brookesia nana или B.nana. Самки достигают в длину 28,9 миллиметра, самцы оказались еще меньше — 21,6 миллиметра. По словам ученых, на данный момент это самая маленькая рептилия в мире.

Brookesia nana обитает в лесах. Этот вид не обладает способностью менять свой цвет. Исследователи отмечают, что делать это могут только более крупные ящерицы.

Найти крошечных хамелеонов зоологам помогли местные туристические гиды, которые заметили рептилий на ветвях деревьев в темное время суток.