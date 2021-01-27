Ученые создали биосенсор для выявления коронавируса

Ученые Вашингтонского университета в городе Сиэтл разработали новый способ обнаружения белков, из которых состоит пандемический коронавирус SARS-CoV-2, а также антител против него. Как передает Интерфакс, об этом сообщили в университете.

Подчеркивается, что исследователи во главе с профессором Дэвидом Бейкером разработали биосенсоры на основе белков, которые светятся при смешивании с компонентами COVID-19 или специфическими антителами.

При этом ученые полагают, что подобные биосенсоры могут быть разработаны для обнаружения некоторых видов рака, а также гепатита В.

Сейчас для диагностики COVID-19 большинство лабораторий используют метод полимеразной цепной реакции в реальном времени – ПЦР, – который требует специализированного оборудования и обученного персонала.