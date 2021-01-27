Эксперты ВОЗ ищут источник вируса в Ухане

Специалисты Всемирной организации здравоохранения посетили больницу в китайском Ухане, где лечили первых пациентов, заболевших COVID-19.

Экспертная группа ВОЗ прибыла в Ухань более двух недель назад для расследования причин возникновения пандемии. Известно, что специалисты рассчитывают также посетить ряд лабораторий, где проводились первые анализы, и птичий рынок, который часто называют первым очагом распространения пандемии, передает Русская служба BBC.

Накануне власти Китая призвали экспертов ВОЗ работать непредвзято. Вашингтон заявил, что расследование должно быть основательным, а его выводы - предельно ясными.