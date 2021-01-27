В Казахстане призвали наказывать коррупционеров уборкой улиц

Председатель Агентства по противодействию коррупции Казахстана Алик Шпекбаев предлагает назначать общественные работы в качестве наказания за коррупционные преступления небольшой и средней тяжести.

"В ряде стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в качестве основного или дополнительного наказания за коррупционные преступления довольно успешно применяют общественные работы. В частности, в Великобритании практикуется надевать на осужденных яркие жилеты с надписью "вернуть долг обществу" и принуждать их к низкоквалифицированным уличным работам", - цитирует Интерфакс Шпекбаева

По его словам, психологически такой вид наказания более эффективен, а общество узнает своих антигероев в лицо.

По мнению председателя Агентства по противодействию коррупции, "этот институт необходимо активизировать", в первую очередь "с точки зрения сильнейшего профилактического эффекта".