Готовится топографическая карта города Шуша и Гадрута

Для проведения мониторингов на освобожденных территориях Азербайджана приобретена передвижная лаборатория с самыми современными приборами. Об этом на пресс-конференции, посвященной экологическому состоянию освобожденных территорий Азербайджана, а также проделанной и предстоящей работе, сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, передает Trend.

Ф.Алиев также отметил, что составляется топографическая карта города Шуша и Гадрута.