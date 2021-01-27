В Евросоюзе одобрили третью вакцину от коронавируса

Европейский лекарственный регулятор - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза, говорится в заявлении регулятора.

"ЕМА рекомендовал предоставить условное разрешение для продажи вакцины AstraZeneca для профилактики коронавирусной инфекции у людей в возрасте от 18 лет. Это третья вакцина от COVID-19, рекомендованная к разрешению регулятором", - цитирует РИА Новости заявление ЕМА.

Вакцина AstraZeneca, которую в ЕС планируют закупить в объеме до 400 миллионов доз, стала третьим по счету препаратом, одобренным к использованию в ЕС после вакцин компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз).