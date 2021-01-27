Евро-2022: Оперштаб разрешил, Азербайджан победил

Благодаря разрешению Оперативного штаба при Кабинете министров нашей команде в виде исключения было разрешено сыграть в Баку матч со Словакией. Как известно, из-за пандемии в Азербайджане запрещено проведение соревнований в закрытых помещениях.

Встреча, проходившая во Дворце спорта, завершилась со счетом 4:1. На 5-й минуте Болинья вывел сборную Азербайджана вперед. На 15-й минуте Драховски сравнял счет. Нашей команде долго не удавалось забить столь нужный второй гол. Победный мяч на 38-й минуте провел Эвертон Кардосо.

Проигрывая, словаки поменяли вратаря на пятого полевого и пропустили еще два мяча в пустые ворота. Авторами голов стали Хатаи Багиров и Иса Атаев.

Также в нашей группе выступают сборные Греции и Молдовы. Вчера молдаване дома победили со счетом 3:1. Таким образом, после 1-го тура у Азербайджана и Молдовы по 3 очка.

Нынешний отборочный турнир впервые проходит в измененном формате. Если раньше участники группы все матчи проводили в одной стране в течение нескольких дней, то сейчас сборные играют как в большом футболе – с разъездами.

2 февраля сборная Азербайджана сыграет в Афинах против Греции. Затем будут матчи с Молдовой (4 марта дома и 9 марта в гостях), со Словакией (8 апреля, в гостях) и той же Грецией (14 апреля, дома).

Всего на этой стадии 32 команды разделены на восемь групп. Победители групп, а также шесть лучших команд среди занявших 2-е места напрямую попадут в финальную стадию, которая пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года. Обладатель еще одной путевки на Евро определится по итогам матчей плей-офф, в которых сыграют оставшиеся две команды, занявшие в группах 2-е места.