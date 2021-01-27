Республиканцы заявили, что нуждаются в Трампе

Республиканская партия США по-прежнему нуждается в бывшем президенте страны Дональде Трампе и в его влиянии на избирателей. Об этом, как сообщила газета Politico, заявил член Национального комитета Республиканской партии Джонатан Барнетт.

"Мы нужны друг другу. Вне всякого сомнения, он нам нужен, как и его вклад и его избиратели. Но и он в нас нуждается. Вместе мы все уладим", - приводит слова Барнетта ТАСС.

Газета отметила, что спустя несколько недель после попытки захвата сторонниками Трампа здания Конгресса США 6 января "высокопоставленные республиканцы вновь пытаются подружиться с бывшим президентом, сохраняя при этом определенную дистанцию".

Politico напомнила, что сразу после беспорядков в американской столице 6 января лидеры республиканцев отвернулись от Трампа и даже осудили его за поддержку действий манифестантов. Но это было тогда, указывает издание. Сейчас же Республиканская партия предпринимает деликатные усилия по сохранению Трампа и базы его избирателей без демонстрации какой-либо признательности ему. Партия опасается, что без сотрудничества Трампа она лишится колоссальных финансовых пожертвований в период, когда она начинает подготовку к промежуточным выборам, на которых она надеется вернуть себе большинство в обеих палатах Конгресса.