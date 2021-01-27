США пересмотрят отношения с Китаем

США пересматривают отношения с Китаем, включая торговлю, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"Команда по национальной безопасности, президент Байден, вновь утвержденный госсекретарь рассматривают все объекты нашего подхода в национальной безопасности, включая наши отношения с КНР. Мы сосредоточены на подходе к этому вопросу с позиции силы, это означает координацию с нашими союзниками и партнерами", - приводит РИА Новости слова Псаки.

Пресс-секретарь президента Байдена отказалась ответить на вопрос, считает ли нынешняя администрация, что торговые соглашения с КНР по-прежнему в силе. "Все пересматривается", - сказала Псаки.