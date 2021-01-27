Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като обратился и к Азербайджану. Като попросил отправить в Японию кадров с большим опытом в вопросе организации спортивных мероприятий.

Япония попросила помощи в вопросе организации Олимпийских игр в Токио у стран, имеющих большой опыт в проведении крупных соревнований.

Отвечая на это обращение, министр молодежи и спорта Азад Рагимов отметил, что Азербайджан с большим успехом провел такие соревнования, как Европейские игры-2015, Исламиаду-2017, этапы «Формулы-1» и другие. Поэтому наша страна готова к тому, чтобы помочь Японии своим кадровым потенциалом как в технических вопросах, так и в организационных.

Министр подчеркнул, что в Азербайджане имеется информационная база из сотрудников, работавших на крупных соревнованиях, и кандидатуры наших специалистов будут представлены японской стороне.

Минспорта отмечает, что сегодня в Азербайджане есть профессиональные кадры, специализирующиеся в вопросах технологий, транспорта, спортивных объектов, работы с волонтерами и в других областях. Они систематически получают приглашения поработать, проявить свои знания и опыт на различных крупных международных турнирах.