Хулуси Акар: Турецкие генерал и офицеры приступают к службе в Карабахе

Совместный турецко-российский мониторинговый центр в Нагорном Карабахе начнет работу в субботу, 30 января. Как сообщает Anadolu, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

По словам Акара, к своим обязанностям в центре приступят один генерал и 38 офицеров ВС Турции.

Глава турецкого военного ведомства выразил надежду, что мониторинговый центр в Карабахе поможет обеспечить непрерывность режима прекращения огня, мира и стабильности в регионе.

