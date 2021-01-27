Стартует чемпионат Азербайджана по одной из самых популярных киберигр

Gaming League Azerbaijan (GLA) совместно с Федерацией киберспорта Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Topaz в рамках XIV национального чемпионата по компьютерным играм проведет турнир по игре Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO).

В чемпионате будут соревноваться 24 команды. Турнир начнется 1 февраля и продлится 15 дней. Игра Countet-Strike: Global Offensive считается самой популярной игрой в мире по виртуальным битвам.

Призовой фонд соревнования составляет 1750 манат. Победитель турнира получит 1000 манат. Занявшие второе и третье место получат 500 и 250 манат соответственно.

Следить за ходом соревнований можно будет тут:

Twitch: glahub

Instagram: Glahub

Следует отметить, что по статистике до 2019 года сфера киберспорта, привлекшая интерес более 400 миллионов человек, сегодня продолжает набирать популярность. Киберспорт в тестовом виде включен в программу 19-х Азиатских игр 2022 года.

Gaming League Azerbaijan (GLA), созданная в 2019 году, на сегодняшний день провела более 30 чемпионатов по киберспорту. Приоритетные цели этой лиги, созданной для развития культуры киберспорта, включают в себя развитие киберспортивных игр в Азербайджане до международного уровня и создание всех необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий в нашей стране.