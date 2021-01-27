В церемонии приняли участие родители и близкие шехида Ульви Гаджиева, а также руководство объединения «Азертерминалкомплекс».

В административном здании объединения «Азертерминалкомплекс» Государственного таможенного комитета состоялось открытие бюста сотрудника таможни Ульви Гаджиева, который стал шехидом в Отечественной войне.

Перед началом церемонии ее участники возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева и почтили его память. Затем состоялась церемония открытия бюста Ульви Гаджиева.

Выступивший на церемонии начальник объединения «Азертерминалкомплекс» генерал-майор Эхтирам Халилов рассказал о жизненном пути Ульви Гаджиева, отметив, что он является примером патриотизма и героизма для всех сотрудников таможни, а память о нем будет жить вечно.

Отметим, что 26-летний шехид Ульви Гаджиев родился в Баку. По окончании бакалавриата и магистратуры в Азербайджанском государственном экономическом университете он прошел срочную военную службу в прифронтовой зоне.

Мужество, проявленное ставшим в 2010 году шехидом национальным героем Мубаризом Ибрагимовым, изменило жизнь Ульви Гаджиева. Он жил мечтой об освобождении азербайджанских земель.

Во время провокации Армении в Товузском направлении летом 2020 года Ульви Гаджиев записался добровольцем для участия в боях. Однако его желание сбылось 28 сентября.

Отправившийся на фронт Ульви Гаджиев проявил героизм в боях за Физули, Джебраил, Ходжавенд и Гадрут. Он стал шехидом 19 октября во время боев, проходивших в 10 километрах от города Шуша.

Ульви Гаджиев посмертно награжден медалью «За Родину» и похоронен на второй Аллее почетного захоронения.