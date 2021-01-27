Азербайджанец поработал на матче, в котором Россия разгромила Армению
Азербайджанский судья-инспектор международной категории Эльчин Самедли сегодня работал на отборочном матче чемпионата Европы-2022 по футзалу между сборными России и Армении.
Игра, проходившая в подмосковном Щелково, завершилась разгромной победой россиян – 6:0. Судили игру арбитры из Болгарии Борислав Колев и Калоян Кирилов. Эльчин Самедли как судья-инспектор оценит работу болгарских рефери.
3 февраля представителя Азербайджана ждет работа на еще одном отборочном матче, в котором сыграют Сербия и Босния и Герцеговина. Игра состоится в сербском Нови Саде, а обслуживать встречу будут чешские арбитры.