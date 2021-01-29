В Португалии разрешили эвтаназию

Португальский парламент одобрил законопроект об эвтаназии для неизлечимо больных, переносящих тяжелые страдания. За него высказались 136 депутатов, против проголосовали 78, четверо воздержались, сообщает РИА Новости со ссылкой на Diario de Noticias.

Согласно законопроекту, эвтаназию могут произвести специалисты в области здравоохранения, если такую просьбу выражает совершеннолетний пациент "в ситуации крайней степени страдания, с неизлечимой травмой" или "с неизлечимой смертельной болезнью".

При этом процедура может проводиться не только в медучреждениях национальной службы здравоохранения, но и в частном и социальном секторах, при наличии у них лицензии и разрешения на оказание медпомощи.