В Баку прибыл новый посол Беларуси

В сообщении МИД Азербайджана говорится, что министр Джейхун Байрамов поздравил Андрея Равкова с назначением послом в Азербайджане и пожелал ему успехов в его будущей деятельности.

Министр с удовлетворением отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных направлениях, подчеркнув большой потенциал для дальнейшего развития этих отношений.

Было отмечено, что дружеские отношения между лидерами двух стран вносят значительный вклад в развитие двусторонних отношений. Министр Джейхун Байрамов сказал, что позиции обеих стран основаны на принципах международного права, в частности, уважении суверенитета, территориальной целостности в международных границах и невмешательстве во внутренние дела.