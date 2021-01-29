Тяжелое ДТП в России: погибли 10 человек

Десять человек погибли, 14 пострадали при столкновении микроавтобуса, грузовика и легковушки в Самарской области. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной ДТП мог стать манёвр автобуса при обгоне, рассказали в следственном управлении Следственного комитета по региону.

ГУ МЧС по области сообщает, что столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen. ДТП произошло на 873-м километре трассы М5 «Урал» в Сызранском районе.