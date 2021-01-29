Азербайджан и Евросоюз обсудили вопросы транзита и торговли
Сегодня состоялась церемония открытия твиннинг-проекта «Поддержка Государственному таможенному комитету в присоединении к Конвенции о процедуре общего транзита, Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур и Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS)».
В мероприятии, проходившем в формате видеоконференции, приняли участие председатель Госкомтаможни генерал-полковник Сафар Мехтиев, глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, гендиректор Таможенного и антимонопольного агентства Италии Марчелло Минена, заместители председателя Госкомтаможни, руководство соответствующих структур, представители Минэкономики и европейские эксперты.
Поприветствовав участников, председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев выразил уверенность, что, несмотря на проведение мероприятия в онлайн-формате, встреча будет эффективной и продуктивной.
Сафар Мехтиев отметил, что стратегический курс общенационального лидера Гейдара Алиева по развитию транзитного потенциала Азербайджана сегодня успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. И предпринятые в этом направлении шаги вносят важный вклад в развитие международной торговли.
Сафар Мехтиев подчеркнул, что славная Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила в 44-дневной войне оккупированные Арменией земли, высоко оценил политическую поддержку со стороны Италии справедливой борьбе Азербайджана и выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут развиваться и впредь.
Председатель Госкомтаможни отметил, что окончание оккупации имеет большое значение не только для Азербайджана, но и для регионального развития и интеграции.
Было также отмечено, что повышение транзитного потенциала Азербайджана, расположенного на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, находится в центре внимания как приоритетное направление экономического развития.
Развитие проходящих через территорию Азербайджана международных транспортных коридоров имеет особое значение в контексте диверсификации экономики и развития ее ненефтяного сектора. Поэтому одним из приоритетных направлений таможенных органов является вклад в повышение транзитного потенциала страны.
Председатель Госкомтаможни подчеркнул, что в соответствии с государственной политикой в сфере развития транзитных перевозок, в программах и документах, включая «Дорожную карту по развитию логистики и торговли» основными целями определены ускорение прохождения через границу товаров, упрощение процедур, повышение привлекательности проходящих через территорию страны коридоров и др.
Учитывая роль таможенных органов в этой сфере, в целях развития таможенного транзитного потенциала решением Коллегии Госкомтаможни в прошлом году была утверждена Транзитная концепция.
В рамках этой концепции основными направлениями утверждены изучение международного опыта для развития транзитной системы и применение передовых технологий.
Сафар Мехтиев отметил, что в утвержденной распоряжением президента государственной программе определены меры по приведению в соответствие национального законодательства и создание транзитной гарантийной системы для ускорения применения Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS).
Председатель Госкомтаможни добавил, что, несмотря на созданные пандемией сложности, благодаря стараниям таможенных служб Азербайджана и Италии принято решение о продолжении данной программы. И это решение было поддержано представительством ЕС в Азербайджане и Министерством экономики.
Сафар Мехтиев выразил им благодарность за оказанную поддержку. Он отметил, что основу проекта составляют три таких основных компонента, как приведение в соответствие законодательства, информационных технологий и операционных возможностей, выразив удовлетворение продвижением, достигнутым в исполнении всех трех компонентов.
Сафар Мехтиев выразил уверенность в том, что реализуемый при финансовой поддержке Евросоюза твиннинговый проект будет успешно выполнен, а эффективное сотрудничество с таможенной службой Италии в этом направлении будет продолжено.
Глава представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас выразил благодарность руководству Госкомтаможни за эффективное и плодотворное сотрудничество. Было отмечено, что упрощение процессов и применение новшеств в таможенной сфере имеют большое значение, а также то, что упрощение общих транзитных процедур очень важно для деловых кругов Европы.
Затем на мероприятии выступил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, который рассказал о текущих экономических и политических связях между Азербайджаном и Италией. Он отметил, что итальянская таможня выступает в качестве партнера Азербайджана, и в настоящее время между двумя странами реализуются два твинниговых проекта, которые внесут важный вклад в будущее сотрудничество.
Гендиректор Таможенного и антимонопольного агентства Италии Марчелло Минена рассказал о целях проекта, высоко оценил работу конференции, отметив, что этот проект откроет новые возможности для интеграции азербайджанской экономики в экономику европейских стран и положительно повлияет на экспортно-импортные операции.
В ходе мероприятия был проведен обмен мнениями вокруг проекта, даны ответы на вопросы участников.
Напомним, Государственный таможенный комитет и Таможенное и антимонопольное агентство Италии являются твиннинг-партнерами. Целью твиннинг проекта является обеспечение координации таможенных систем Азербайджана и Евросоюза и упрощение торговли между сторонами.