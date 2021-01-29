Азербайджан и Евросоюз обсудили вопросы транзита и торговли

Сегодня состоялась церемония открытия твиннинг-проекта «Поддержка Государственному таможенному комитету в присоединении к Конвенции о процедуре общего транзита, Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур и Новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS)».

Сафар Мехтиев отметил, что стратегический курс общенационального лидера Гейдара Алиева по развитию транзитного потенциала Азербайджана сегодня успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. И предпринятые в этом направлении шаги вносят важный вклад в развитие международной торговли.

Поприветствовав участников, председатель Госкомтаможни Сафар Мехтиев выразил уверенность, что, несмотря на проведение мероприятия в онлайн-формате, встреча будет эффективной и продуктивной.

В мероприятии, проходившем в формате видеоконференции, приняли участие председатель Госкомтаможни генерал-полковник Сафар Мехтиев, глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари, гендиректор Таможенного и антимонопольного агентства Италии Марчелло Минена, заместители председателя Госкомтаможни, руководство соответствующих структур, представители Минэкономики и европейские эксперты.

Сафар Мехтиев подчеркнул, что славная Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила в 44-дневной войне оккупированные Арменией земли, высоко оценил политическую поддержку со стороны Италии справедливой борьбе Азербайджана и выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут развиваться и впредь.

Председатель Госкомтаможни отметил, что окончание оккупации имеет большое значение не только для Азербайджана, но и для регионального развития и интеграции.

Было также отмечено, что повышение транзитного потенциала Азербайджана, расположенного на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, находится в центре внимания как приоритетное направление экономического развития.

Развитие проходящих через территорию Азербайджана международных транспортных коридоров имеет особое значение в контексте диверсификации экономики и развития ее ненефтяного сектора. Поэтому одним из приоритетных направлений таможенных органов является вклад в повышение транзитного потенциала страны.

Председатель Госкомтаможни подчеркнул, что в соответствии с государственной политикой в сфере развития транзитных перевозок, в программах и документах, включая «Дорожную карту по развитию логистики и торговли» основными целями определены ускорение прохождения через границу товаров, упрощение процедур, повышение привлекательности проходящих через территорию страны коридоров и др.

Учитывая роль таможенных органов в этой сфере, в целях развития таможенного транзитного потенциала решением Коллегии Госкомтаможни в прошлом году была утверждена Транзитная концепция.

В рамках этой концепции основными направлениями утверждены изучение международного опыта для развития транзитной системы и применение передовых технологий.

Сафар Мехтиев отметил, что в утвержденной распоряжением президента государственной программе определены меры по приведению в соответствие национального законодательства и создание транзитной гарантийной системы для ускорения применения Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS).

Председатель Госкомтаможни добавил, что, несмотря на созданные пандемией сложности, благодаря стараниям таможенных служб Азербайджана и Италии принято решение о продолжении данной программы. И это решение было поддержано представительством ЕС в Азербайджане и Министерством экономики.

Сафар Мехтиев выразил им благодарность за оказанную поддержку. Он отметил, что основу проекта составляют три таких основных компонента, как приведение в соответствие законодательства, информационных технологий и операционных возможностей, выразив удовлетворение продвижением, достигнутым в исполнении всех трех компонентов.

Сафар Мехтиев выразил уверенность в том, что реализуемый при финансовой поддержке Евросоюза твиннинговый проект будет успешно выполнен, а эффективное сотрудничество с таможенной службой Италии в этом направлении будет продолжено.