Назван еще один победитель от обвала цен на нефть

Падение цен на нефть на фоне коронакризиса позволил транснациональному сырьевому трейдеру Trafigura утроить коммерческую прибыль в прошлом финансовом году (для компании он закончился в сентябре). За 2020 год трейдер заработал рекордные 5,3 миллиарда долларов на торговле нефтью. Об этом пишет Bloomberg.

В апреле компания на 70 процентов увеличила танкерный флот, благодаря чему смогла заработать, когда котировки нефти марки WTI впервые в истории показали отрицательные значения — то есть продавцы предлагали доплатить покупателю, если тот заберет сырье.

Чтобы воспользоваться ситуацией на рынке, Trafigura в том же месяце увеличила свой флот танкеров на 70 процентов. В результате апрель стал самым загруженным периодом в 27-летней истории компании.

Весной 2020 года сообщалось, что одним из победителей от отрицательных цен на нефть стала британская трейдинговая компания BB Energy. Во время падения котировок у нее оказалось свободное место для хранения нефти, и компания закупила около 250 тысяч баррелей дешевой WTI.