Тревога прозвучала во время организованного в интернете конгресса врачей национального общества нейропсихофармакологии. В представленной на форуме статистике были названы цифры, которые свидетельствуют, что такие психические проблемы, как страх, бессонница, посттравматический стресс, навязчиво-компульсивное поведение, депрессия, в группе лиц, зараженных коронавирусом, в пять раз превышают аналогичное число среди всего населения.

Итальянские врачи бьют тревогу: на Апеннинах зарегистрировано около 1 миллиона новых случаев психических заболеваний. Специалисты считают это следствием пандемии коронавируса, а также связанного с ней экономического кризиса, страхом перед заболеванием и переживаний из-за COVID-19.

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы в Италии следует ожидать до 800 тысяч случаев депрессии. Из них 150 тысяч будут связаны с потерей работы на фоне кризиса в условиях пандемии.

«У лиц, которые имели контакт с коронавирусом, проявление депрессивных симптомов возрастает с 6 до 32 процентов», - сказал президент общества Клаудио Менкакки, врач-психиатр.

А его коллега доктор Маттео Баллестриери предупредил: «Вместе с продлением ограничений даже и те, кто не был заражен, оказались на грани нервного кризиса». Он настаивает на том, что все большее беспокойство вызывает общее плохое состояние итальянского общества. Наибольшему риску психических проблем здоровья, по его мнению, подвержены женщины, пожилые и даже молодежь.

Несомненно, что проблемы, встревожившие ученых и специалистов в Италии, касаются не только этой страны. В мире, охваченном пожаром пандемии, все чаще звучат тревожные сигналы о случаях преступлений, в основе которых психические драмы, депрессия и расстройства. Так что коронавирус лишь верхушка айсберга тяжелых последствий COVID-19. Потому, очевидно, что работы в этих условиях прибавляется не только врачам-инфекционистам, медсестрам и другим медикам, но и тем, кто заботится о психическом здоровье населения.

В конечном итоге огромная нагрузка на систему здравоохранения испытывает на прочность целые государства. И, неважно, богатые они или бедные. Перед опасностью все равны.