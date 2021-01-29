Ведущее немецкое издание: Каспий уйдет от Баку на десятки километров они о нас
«Баку будет всего несколько десятилетий находиться у воды» - под таким заголовком известная немецкая газета Der Tagesspiegel опубликовала статью о грядущей катастрофе Каспийского моря, которое, по мнению ученых, может утратить третью часть своей площади. Они предупреждают: внуки нынешних жителей Баку должны будут ездить к морю за десятки километров. Опасность, по выводам автора публикации, населением пока не осознана.
Споры вокруг обмеления Каспия идут еще с советских времен. Достаточно вспомнить скандальный план переброски вод Каспия в Среднюю Азию для спасения Арала, равно как и план по переброске северных рек. В свое время ученые-гидрологи писали, что колебания уровня Каспийского моря — самого большого в мире соленого озера происходят периодически на протяжении всей истории. Но вот немецкие специалисты встревоженно пишут о беспокоящем их будущем Каспия.
Они справедливо сравнивают набережную Круазетт во французских Каннах и Приморский бульвар в столице Азербайджана, проводя лестные для бакинцев параллели — и там, и здесь этот променад любим местными жителями, в обоих городах на этой магистрали расположены престижные бутики и отели, а также бережно отреставрированные старинные здания.
Но благостная картина плещущихся лазурных волн не должна успокаивать.
По расчетам Маттиаса Пранге из центра морских исследований Университета Бремена, опубликованным в декабре прошлого года, к концу столетия зеркало Каспия опустится в среднем на уровень от 9 до 18 метров, и он утратит треть своего объема.
Падение морского зеркала происходит быстрее, чем предусматривали предыдущие климатические модели - так считает группа бременских ученых, которые следят за ситуацией в странах региона, прилегающего к Каспию.
Еще несколько лет назад специалисты говорили, что уровень моря все же поднимается. То, что уровень Каспия колеблется, даже на несколько метров, известно с давних времен. Однако, по мнению немецких ученых, в последнее время период многолетнего поднимающегося уровня зеркала моря уже не так продолжителен.
Тем не менее, бременские ученые склонны бить тревогу. Из-за глобального потепления равновесие между потоками воды из Волги и испарениями из бессточного Каспийского моря серьезно нарушается.
Российские ученые считают несколько по-другому, так как глобальное потепление имеет и другой эффект. По их мнению, в ближайшие годы в европейской части России будет больше дождей и таким образом Волга получит пополнение водного объема. Тем не менее, М.Пранге осторожен в прогнозах: «Этого не произойдет».
Российская экономика, которая «легла» в 90-е годы, после происходящей стабилизации потребует в будущем больше волжской воды.
Для Баку все пока еще идет относительно хорошо при тенденции падения уровня моря, считает биолог Томас Вильке из центра Marum и обращает внимание на то, что на севере Каспийской низменности эффект от снижения уровня моря будет куда более сильным. По его расчетам, там останутся обезвоженными десятки тысяч квадратных километров земли.
«Сегодня это уникальный биотоп, лаборатория для эволюционных биологов со множеством разнообразных эндемиков, а также животных, которые водятся только там, - говорит Т. Вильке. - Самый известный — каспийский тюлень». Ученый ужасается: «Мы уже теряем его». А еще там обитает уникальная популяция розовых фламинго. Мрачно выглядят перспективы и для осетра, когда он сегодня уже часто содержится в аквакультуре.
Ученые приводят пример тщетных попыток спасения остатков Аральского моря, в которые были вложены миллиарды. Площади, бывшие десятилетия назад судоходными, сейчас полностью засолены. Местное население страдает от болезней дыхательных путей. В Иране же, напротив, обитатели побережья все еще живут с психологической «травмой поднимающегося уровня моря».
Немецкие ученые Пранге, Вильке и их коллеги, которые объехали регион, пришли к выводу, что население и политики некоторых стран до сих пор не осознали опасность ситуации, утешая себя тем, что «зеркало каспийской воды то опускается, то поднимается».
Специалисты обращают внимание, что прошло 20 лет с момента начала переговоров между прибрежными странами Каспия, чтобы договориться о разделе зон влияния. То есть, исходя из этого, требуется более быстрое принятие решений, а также координация усилий всех государств, обладающих доступом к богатствам этого самого большого в мире соленого озера.
Время уходит, проблема остается острой. И год за годом его остается все меньше, чтобы спасти Каспий и его уникальное значение для региона и мира в целом.