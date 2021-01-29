«Баку будет всего несколько десятилетий находиться у воды» - под таким заголовком известная немецкая газета Der Tagesspiegel опубликовала статью о грядущей катастрофе Каспийского моря, которое, по мнению ученых, может утратить третью часть своей площади. Они предупреждают: внуки нынешних жителей Баку должны будут ездить к морю за десятки километров. Опасность, по выводам автора публикации, населением пока не осознана.

Споры вокруг обмеления Каспия идут еще с советских времен. Достаточно вспомнить скандальный план переброски вод Каспия в Среднюю Азию для спасения Арала, равно как и план по переброске северных рек. В свое время ученые-гидрологи писали, что колебания уровня Каспийского моря — самого большого в мире соленого озера происходят периодически на протяжении всей истории. Но вот немецкие специалисты встревоженно пишут о беспокоящем их будущем Каспия.

Они справедливо сравнивают набережную Круазетт во французских Каннах и Приморский бульвар в столице Азербайджана, проводя лестные для бакинцев параллели — и там, и здесь этот променад любим местными жителями, в обоих городах на этой магистрали расположены престижные бутики и отели, а также бережно отреставрированные старинные здания.

Но благостная картина плещущихся лазурных волн не должна успокаивать.

По расчетам Маттиаса Пранге из центра морских исследований Университета Бремена, опубликованным в декабре прошлого года, к концу столетия зеркало Каспия опустится в среднем на уровень от 9 до 18 метров, и он утратит треть своего объема.

Падение морского зеркала происходит быстрее, чем предусматривали предыдущие климатические модели - так считает группа бременских ученых, которые следят за ситуацией в странах региона, прилегающего к Каспию.

Еще несколько лет назад специалисты говорили, что уровень моря все же поднимается. То, что уровень Каспия колеблется, даже на несколько метров, известно с давних времен. Однако, по мнению немецких ученых, в последнее время период многолетнего поднимающегося уровня зеркала моря уже не так продолжителен.

Тем не менее, бременские ученые склонны бить тревогу. Из-за глобального потепления равновесие между потоками воды из Волги и испарениями из бессточного Каспийского моря серьезно нарушается.

Российские ученые считают несколько по-другому, так как глобальное потепление имеет и другой эффект. По их мнению, в ближайшие годы в европейской части России будет больше дождей и таким образом Волга получит пополнение водного объема. Тем не менее, М.Пранге осторожен в прогнозах: «Этого не произойдет».

Российская экономика, которая «легла» в 90-е годы, после происходящей стабилизации потребует в будущем больше волжской воды.