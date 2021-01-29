«Британский» штамм коронавируса нашли в 17 городах Турции

Новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, обнаружен в 17 турецких городах. Об этом заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

«Мы должны проявлять осторожность в связи с угрозой мутации. Одним из факторов увеличения числа заболевших в Европе является мутация вируса. Число граждан в нашей стране, у которых был выявлен мутировавший вирус, возросло до 128. Британский вариант был зафиксирован в 17 городах», — написал Коджа в Twitter.

Турецкий министр призвал проявлять осторожность и предупредил, что из-за мутации возрастает риск заражения.