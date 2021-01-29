«Британский» штамм коронавируса нашли в 17 городах Турции
Новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, обнаружен в 17 турецких городах. Об этом заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
«Мы должны проявлять осторожность в связи с угрозой мутации. Одним из факторов увеличения числа заболевших в Европе является мутация вируса. Число граждан в нашей стране, у которых был выявлен мутировавший вирус, возросло до 128. Британский вариант был зафиксирован в 17 городах», — написал Коджа в Twitter.
Турецкий министр призвал проявлять осторожность и предупредил, что из-за мутации возрастает риск заражения.
Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 29, 2021