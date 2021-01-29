В США назвали главный приоритет администрации Байдена

Ядерная программа Ирана станет одним из самых приоритетных направлений в работе администрации нового президента США Джозефа Байдена, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

«С нашей точки зрения, на раннем этапе критически важным приоритетом должно быть решение вопроса эскалации ядерного кризиса по мере того, как Иран приближается к тому, чтобы иметь достаточно радиоактивного материала для оружия», – цитирует Салливана РИА Новости.

Это не означает, что другие вопросы, связанные с Ираном, решать нет необходимости, пояснил советник американского лидера. Он отметил, что это включает ракетную программу Тегерана.