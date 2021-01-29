Турецкий ученый-физик стал ректором престижного университета в Германии

Ученый-физик турецкого происхождения Метин Толан назначен ректором Геттингенского университета (Германия). Его единогласно избрал на эту должность сенат учебного заведения, после кандидатуру профессора утвердил попечительский совет, пишет новостной портал «TRT на русском».

Толан приступит к своим обязанностям весной этого года. Ученый сказал, что рад оказанному ему доверию и считает огромной честью быть избранным на пост ректора одного из лучших университетов мира.

Метин Толан родился в 1965 году в городе Ольденбург-ин-Хольштайн (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Его отец – турок, мать – немка. Изучал физику и математику в Кильском университете. В 1993 году получил докторскую степень. Удостоен множества наград Немецкого исследовательского общества и Немецкого научного фонда.