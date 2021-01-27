ВОЗ обеспокоилась запретом Евросоюза на экспорт вакцин

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена решением Европейской комиссии запретить экспорт вакцин от коронавируса за пределы ЕС без согласия всех членов сообщества. Об этом заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.

По ее словам, которые приводит ТАСС, "большую обеспокоенность вызывает ситуация, когда какая-либо страна или блок принимают решение об ограничении экспорта продукции, которая представляет собой глобальное благо".

Таким образом в ВОЗ прокомментировали принятое сегодня в Брюсселе решение. В ЕК посчитали, что ограничения на экспорт препаратов, с производителями которых Евросоюз заключил соглашения о поставках, помогут обеспечить "своевременный доступ" к вакцине всех граждан ЕС. Действовать эти меры будут до конца марта.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус со своей стороны также раскритиковал государства, не желающие делиться с другими вакциной.