Как город стопроцентной чистоты стал Зеленой столицей Европы

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Начиная с 2010 года Европейская комиссия выбирает зеленую столицу Европы – город, который своим примером продвигает экологичный и ответственный подход к жизни. Первым этот титул получил Стокгольм. В разные годы он переходил к Гамбургу, Копенгагену, Бристолю, Любляне. При выборе смотрят на разные показатели: хорошо ли организовано городское пространство, развивается ли экологичный транспорт, используются ли возобновляемые источники энергии. В 2021-м титул зеленой столицы перешел к финскому Лахти (самый маленький и самый северный город, который получил такую награду). Сейчас там живет чуть больше 119 000 человек. Об этом пишет журнал 34travel.me

Городом Лахти стал в 1905 году. Тогда там жило около 3 000 человек. Раскачивать и застраивать его начали в 1930-70-х годах. За это время увеличилось количество жителей, с ним – количество предприятий, а там и экологических проблем. Центр города был переполнен автомобилями, а озеро Весиярви стало одним из самых загрязненных в Финляндии. В какой-то момент власти поняли: с этим нужно что-то делать. Тогда жизнь города кардинально изменилась. Сейчас в центре Лахти больше велосипедов, озеро Весиярви очистилось, а из города тяжелой промышленности он стал зеленой столицей Европы. Уже к 2025 году Лахти намерен прийти к нулевому балансу выброса углеродов (в Финляндии эту цель планируют достичь только к 2035 году), а к 2050-му – к безотходной экономике замкнутого цикла. Выбросы парниковых газов за последние 30 лет здесь сократили на 70%, почти 99% бытового мусора перерабатывают.