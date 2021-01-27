Что Марадона прятал в двух сейфах в Дубае?

Конфликт вокруг наследства Марадоны, разгорающийся между его бывшей женой Клаудией Вильяфанья и его признанными детьми только усиливается. Теперь к ним присоединились другие дети футболиста, пытающиеся доказать свое родство с покойной знаменитостью и тем самым получить долю его имущества.

Со дня смерти аргентинской звезды футбола Диего Марадоны прошло уже более двух месяцев, однако все еще остается множество загадок, в том числе касательно содержимого двух сейфов, оставленных им в Дубае. Al Jazeera пишет, что их не открывали уже два года, и что внутри них, известно только покойному футболисту.

По данным испанской газеты MARCA, обострение конфликта из-за наследства Марадоны в основном связано с тем, что он не оставил завещания перед смертью. Кроме того, очень сложно точно оценить стоимость его имущества по всему миру.

Активов, которыми владел Марадона, великое множество, и они разнообразны: это дорогая недвижимость, автомобили, часы, а также бриллиантовое кольцо, приобретенное им в период, когда был председателем правления клуба «Динамо-Брест» в Беларуси.

По данным сайта Celebrity Net Worth, стоимость активов Марадоны оценивается примерно в 75 миллионов долларов, однако нерешенной остается судьба двух сейфов на имя аргентинского футболиста в Объединенных Арабских Эмиратах. Содержимое сейфов известно только Диего Марадоне, так как он открыл их на свое имя. Близкий друг Марадоны сообщил аргентинской прессе, что два сейфа не открывались с тех пор, как они уехали оттуда два года назад. Как известно, Марадона работал тренером в ОАЭ в командах «Аль-Васл» и «Аль-Фуджейра».