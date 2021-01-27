В Киргизии запретили разработку месторождений иностранными компаниями

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о запрете разработки недр общегосударственного значения иностранными компаниями.



Соответствующим указом президента разработкой недр общегосударственного значения в Киргизии будет заниматься только государственная компания.

"Данным указом предусматривается, что разработка участков недр общегосударственного значения будет вестись исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100% участием государства в уставном капитале, за исключением предприятий, имеющих лицензию и разрабатывающих участки недр общегосударственного значения на момент принятия Горного кодекса Кыргызской Республики", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы главы киргизского государства.