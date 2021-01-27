Турецкий самолет летел в Тегеран, но неожиданно свернул в Баку подробности; обновлено
Заведующий отделом по связям с общественностью Международного аэропорта имени Имама Хомейни Фаршид Хусейни сказал агентству ISNA сказал, что из-за неблагоприятных погодных условий пилот самолета Turkish Airlines решил не приземляться в аэропорту, передает Trend.
Представитель аэропорта сообщил, что самолет вылетел в Баку Пилот сказал, что вылетит в Тегеран после того, как погода нормализуется.
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Турецкий самолет, следовавший по маршруту Стамбул - Тегеран, сменил в субботу направление и отправился в сторону Баку. Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло системы Flight Radar.
Согласно информации, речь идет о рейсе авиакомпании Turkish Airlines TK874. Самолет должен был приземлиться в Тегеране в 00:05 по местному времени. Причина изменения маршрута неизвестна.
Ранее агентство Jamaran сообщило, что в западных районах Тегерана были слышны звуки сирен тревоги. Позже агентство ISNA со ссылкой руководство провинции Тегеран заявило, что сбой в работе системы одной из организаций стал причиной появления звука сирен тревоги. Агентство отмечает, что после сбоя в работе сирена была отключена. При этом название организации не сообщается.
Trend со ссылкой на иранские СМИ сообщил, что вышла из строя система противовоздушной обороны Ирана. В районе Международного аэропорта имени Имама Хомейни к западу от Тегерана приостановлена подача электроэнергии. Есть информация о том, что полеты в аэропорту приостановлены. Также сообщается, что самолет, летевший из Стамбула в Тегеран, после нескольких облетов над Тегераном, изменил направление на Баку.