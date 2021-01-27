Заведующий отделом по связям с общественностью Международного аэропорта имени Имама Хомейни Фаршид Хусейни сказал агентству ISNA сказал, что из-за неблагоприятных погодных условий пилот самолета Turkish Airlines решил не приземляться в аэропорту, передает Trend.

Представитель аэропорта сообщил, что самолет вылетел в Баку Пилот сказал, что вылетит в Тегеран после того, как погода нормализуется.

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Турецкий самолет, следовавший по маршруту Стамбул - Тегеран, сменил в субботу направление и отправился в сторону Баку. Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло системы Flight Radar.

Согласно информации, речь идет о рейсе авиакомпании Turkish Airlines TK874. Самолет должен был приземлиться в Тегеране в 00:05 по местному времени. Причина изменения маршрута неизвестна.