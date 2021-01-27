Польша вышла на улицы из-за запрета абортов
Новая волна протестов поднялась в Польше после официальной публикации решения о фактическом запрете проведения абортов в этой стране.
В октябре 2020 года решение о запрете абортов принял Конституционный суд Польши. По решению прервать беременность можно только в том случае, если патологии плода угрожают здоровью матери или зачатие наступило в результате изнасилования. При этом показаниями для операции не считаются тяжелые патологии плода — такие, как синдром Дауна, или неизлечимое заболевание. Законодательство не публиковали до последнего времени, ссылаясь на необходимость получения письменного обоснования. Поздним вечером 27 января оно было получено.
Вслед за публикацией решения в стране возобновились массовые акции протеста под лозунгом Strajk Kobiet («Забастовка женщин»). Акции прошли 28 и 29 января.
В пятницу в центре Варшавы несколько тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского, сообщает РИА Новости. Протестующие вышли на проезжую часть, перекрыв движение, затем многотысячная колонна двинулась по Иерусалимским аллеям. Люди держали в руках плакаты и скандировали «Аборт по желанию» и «Руки прочь от моего тела», поджигали петарды и взрывпакеты. Организаторы заявили, что подобные акции проходят и в других городах Польши.
Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.