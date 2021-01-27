Польша вышла на улицы из-за запрета абортов

Новая волна протестов поднялась в Польше после официальной публикации решения о фактическом запрете проведения абортов в этой стране.

В октябре 2020 года решение о запрете абортов принял Конституционный суд Польши. По решению прервать беременность можно только в том случае, если патологии плода угрожают здоровью матери или зачатие наступило в результате изнасилования. При этом показаниями для операции не считаются тяжелые патологии плода — такие, как синдром Дауна, или неизлечимое заболевание. Законодательство не публиковали до последнего времени, ссылаясь на необходимость получения письменного обоснования. Поздним вечером 27 января оно было получено.