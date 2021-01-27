Коалиция США ликвидировала в Ираке Абу Ясира

Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" уничтожен в Ираке при авиаударе возглавляемой США международной коалиции. Об этом сообщила газета The New York Times.

По сведениям издания, Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, известный также под именем Абу Ясир, был уничтожен в районе города Киркук. Убиты еще девять боевиков ИГ. В операции участвовали службы безопасности Ирака. Удар с воздуха нанесли военные США, передает ТАСС.

Представитель коалиции Уэйн Маротто отметил, что смерть аль-Иссауи является "серьезным ударом" для ИГ. По сведениям газеты, аль-Иссауи руководил действиями боевиков "Исламского государства" в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.