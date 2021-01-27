По соответствующему распоряжению президента Азербайджана для решения в централизованном порядке социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных территориях, а также координации работы в этой сфере под председательством главы Администрации президента Азербайджана Самира Нуриева был создан Координационный штаб. При Штабе функционирует Межведомственный координационный центр, состоящий из различных рабочих групп по соответствующим сферам.

В Межведомственном координационном центре состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает Trend.

На совещании, посвященном итогам 2020 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев определил конкретные задачи по применению концепции «Зеленая энергия», восстановлению и реконструкции энергетической инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, дал необходимые поручения.

Руководствуясь поручениями главы государства, в Межведомственном координационном центре была создана Рабочая группа «Вопросы энергоснабжения».

В этом направлении было проведено заседание Рабочей группы с участием главы Межведомственного координационного центра, помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева, министра энергетики Парвиза Шахбазова, президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, председателя ОАО «Азеришыг» Вугара Ахмедова, генерального директора ПО «Азеригаз» Руслана Алиева, председателя ОАО «Азерсу» Горхмаза Гусейнова, председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмеда Ахмедзаде и представителей других надлежащих структур.

С целью обеспечения совместной координированной работы структур, функционирующих в этой сфере, и создания зеленой энергетической зоны на освобожденных от оккупации территориях на мероприятии были обсуждены вопросы по использованию возобновляемых источников энергии, соблюдению экологических норм и другие вопросы, проведен обмен мнениями по предстоящим мерам и работам.