Запускается новый проект для молодёжи, желающей построить свой бизнес

New Generation 2.0 («Новое поколение 2.0») - это рассчитанный на один год проект, позволяющий молодым людям и женщинам участвовать в предпринимательстве и поддерживать бизнес в Азербайджане. Направления проекта охватывающего Баку, Абшерон-Гобустан, Гянджу-Газах, Шеки-Загаталу, Сабирабад и Ленкорань, включают в себя предпринимательское мышление, образование и культуру, создание инновационной экосистемы, «HoReCa», сельское хозяйство и дигитализацию.

Реализуемый при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Фонда Coca-Cola и Агентства США по международному развитию проект New Generation 2.0 приступает к сезону 2021 года. Проект "New Generation 2.0", реализуемый Программой предпринимательства Youth Inc., действующей в составе Общественного Союза "Дебаты в гражданском обществе" (ДГО), был представлен общественности 28 января 2021 года.

В церемонии презентации проекта, проводимой в режиме онлайн по причине пандемии, принимали участие заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, председатель правления Агентства Развития Малого и Среднего Бизнеса Орхан Мамедов, Региональный Директор компании «Coca-Cola» по Кавказу Адриан Чернаутан, глава официальной миссии Агентства США по Международному Развитию Джей Сингх, депутаты Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде, Нигяр Арпадарай, Кямал Джафаров, почётный президент Европейской Ассоциации Молодых Предпринимателей (ЕАМП) Патрик Ковакс.

Открывая мероприятие, координатор Программы Предпринимательства «Youth Inc.» Талифа Искендерли сделала презентацию об успехах программы за последние годы, направлениях деятельности этого проекта, предстоящей работе, а также поставленных целях.

По окончании вступительной речи и презентации проекта слово было предоставлено официальным гостям мероприятия.

В своём выступлении заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев подчеркнул важность развития молодежи, стимулирования предпринимательства и стартапов, которые сегодня стали реальностью: «Поздравляю партнёров программы с тем, что она успешно осуществляется вот уже 10 лет. Это говорит о правильной постановке целей и определении верного направления. Программа Предпринимательства «Youth Inc.» уже позиционируется в обществе в качестве бренда. Деятельность и цели проекта “New Generation 2.0” определены в соответствии с молодежной политикой страны. Конечно же, одним из наших основных приоритетов является вовлечение ещё большего количества молодых людей в стартапы, бизнес-инкубации и развитие их новых инновационных идей. Будучи Министерством молодежи и спорта, мы всегда рядом с молодежью в этой работе, стараемся повсеместно воплощать идеи молодежи. Данный проект также служит улучшению социального обеспечения молодежи. В рамках своих полномочий мы готовы, как Министерство молодежи и спорта, оказывать необходимую поддержку проекту. Я желаю успехов каждому участнику».

Региональный Директор компании «Coca-Cola» по Кавказу Адриан Чернаутан сказал, что проекты по поддержке женщин и молодежи являются приоритетными для «Coca-Cola»: «Поддержка женщин и молодежи является одним из приоритетов социального развития «Coca-Cola». Мы считаем, что активность молодежи в сфере предпринимательства очень важна для развития общества и экономики. Именно по этой причине «Coca-Cola» вот уже много лет в Азербайджане поддерживает интересные проекты на данном направлении. Мы приветствуем новый проект Программы Предпринимательства «Youth Inc.» - инициативу “New Generation 2.0” и уверены, что при поддержке наших партнёров этот проект сыграет положительную роль в жизни многих молодых людей, а также приведет к созданию интересных бизнес инициатив».