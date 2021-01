Запускается новый проект для молодёжи, желающей построить свой бизнес

Реализуемый при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Фонда Coca-Cola и Агентства США по международному развитию проект New Generation 2.0 приступает к сезону 2021 года. Проект "New Generation 2.0", реализуемый Программой предпринимательства Youth Inc., действующей в составе Общественного Союза "Дебаты в гражданском обществе" (ДГО), был представлен общественности 28 января 2021 года.

New Generation 2.0 («Новое поколение 2.0») - это рассчитанный на один год проект, позволяющий молодым людям и женщинам участвовать в предпринимательстве и поддерживать бизнес в Азербайджане. Направления проекта охватывающего Баку, Абшерон-Гобустан, Гянджу-Газах, Шеки-Загаталу, Сабирабад и Ленкорань, включают в себя предпринимательское мышление, образование и культуру, создание инновационной экосистемы, «HoReCa», сельское хозяйство и дигитализацию.