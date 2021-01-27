С сегодняшнего дня начал работу турецко-российский Совместный мониторинговый центр.

Об этом сказал начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

«С сегодняшнего дня начинает функционировать Турецко-российский совместный мониторинговый центр, созданный согласно соответствующему пункту совместной декларации Президента Азербайджана, Президента России и премьер-министра Армении. Турецкие военнослужащие, которые будут представлены в Совместном мониторинговом центре, прибыли в Азербайджан. В стране уже находятся и российские военнослужащие, которые также будут работать в Совместном мониторинговом центре», - отметил Даргяхлы.