Собственно, вот и началось то, о чем предупреждали все более-менее осведомленные наблюдатели за ситуацией в регионе. Заявление Блинкена - не просто слова, а целый кейс новой политики Вашингтона в Персидском заливе, включающий в себя пересмотр решения о признании хуситов (Ансар Аллах) террористической организацией, а также приостановка – пока, как уверяют, временная - продаж оружия и техники ОАЭ и Саудовской Аравии.

Как говорится, «вот тебе, бабушка, и Барак Обама», потому как действия новой администрации Белого дома – полная калька того, как действовал там до прихода к власти Дональда Трампа президент-демократ. А именно – нахраписто давил на арабских партнеров с требованием выстроить политику в максимальном соответствии с американскими интересами.

Постоянно давая понять при этом, что монархии Залива воспринимаются политическим должны вести себя соответствующе – скромно, и не задавая лишних вопросов. Чем тогда дело закончилось более чем известно – отношения с Эр-Риядом и Абу-Даби серьезно осложнились. То же самое произошло и в отношениях с Израилем, для которого Залив – территория большой игры, затрагивающей национальную безопасность еврейского государства.

Пока в Королевстве и Эмиратах делают вид, что ничего страшного не происходит. На решение администрации Байдена приостановить продажу высокоточного оружия Эр-Рияду и истребителей F-35 для ОАЭ в Абу-Даби заявили, что беспокоиться не стоит, новой американской администрации необходимо время на пересмотр курса внешней политики, а дальше все вернется «на круги своя».

Ведь речь идет о том самом соглашении, которое администрация Трампа подписала буквально за час до инаугурации Джо Байдена. Согласно этим договорённостям, США продают Эмиратам партию новейших беспилотников MQ-9 Reaper и 50 самолётов пятого поколения F-35, которые на всём Ближнем Востоке есть только у Израиля. И все это богатство было обещаны Эмиратам в обмен на установление дипотношений с Израилем, выполнения того самого «Авраамова соглашения», исполнение которого серьезно меняет в пользу США политическую карту Ближнего Востока.

Примерно такую же позицию заняли и в Эр-Рияде, прокомментировав происходящее примерно так: что бы там ни говорилось, отношения Королевства со Штатами останутся прекрасными, глубокими и стратегическими. А чтобы подчеркнуть, что политическое будущее королевства безоблачно, кронпринц Мухаммед бин Салман на четвертой сессии конференции Future Investment Initiative выступил с новым масштабным проектом: сделать Эр-Рияд одной из 10 крупнейших экономик мира.

Кроме этого, напомню, Саудовская Аравия параллельно также работает над открытием «города будущего» под названием Неом на берегу Красного моря, в который планируется вложить 500 миллиардов долларов. И первый этап возведения города должен быть завершён к 2025 году.