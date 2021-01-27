США возвращаются к политике Обамы: Иран превыше арабских монархий горячая тема
Вашингтон считает, что действия Саудовской Аравии привели к наихудшему гуманитарному кризису в Йемене, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Собственно, вот и началось то, о чем предупреждали все более-менее осведомленные наблюдатели за ситуацией в регионе. Заявление Блинкена - не просто слова, а целый кейс новой политики Вашингтона в Персидском заливе, включающий в себя пересмотр решения о признании хуситов (Ансар Аллах) террористической организацией, а также приостановка – пока, как уверяют, временная - продаж оружия и техники ОАЭ и Саудовской Аравии.
Как говорится, «вот тебе, бабушка, и Барак Обама», потому как действия новой администрации Белого дома – полная калька того, как действовал там до прихода к власти Дональда Трампа президент-демократ. А именно – нахраписто давил на арабских партнеров с требованием выстроить политику в максимальном соответствии с американскими интересами.
Постоянно давая понять при этом, что монархии Залива воспринимаются политическим должны вести себя соответствующе – скромно, и не задавая лишних вопросов. Чем тогда дело закончилось более чем известно – отношения с Эр-Риядом и Абу-Даби серьезно осложнились. То же самое произошло и в отношениях с Израилем, для которого Залив – территория большой игры, затрагивающей национальную безопасность еврейского государства.
Пока в Королевстве и Эмиратах делают вид, что ничего страшного не происходит. На решение администрации Байдена приостановить продажу высокоточного оружия Эр-Рияду и истребителей F-35 для ОАЭ в Абу-Даби заявили, что беспокоиться не стоит, новой американской администрации необходимо время на пересмотр курса внешней политики, а дальше все вернется «на круги своя».
Ведь речь идет о том самом соглашении, которое администрация Трампа подписала буквально за час до инаугурации Джо Байдена. Согласно этим договорённостям, США продают Эмиратам партию новейших беспилотников MQ-9 Reaper и 50 самолётов пятого поколения F-35, которые на всём Ближнем Востоке есть только у Израиля. И все это богатство было обещаны Эмиратам в обмен на установление дипотношений с Израилем, выполнения того самого «Авраамова соглашения», исполнение которого серьезно меняет в пользу США политическую карту Ближнего Востока.
Примерно такую же позицию заняли и в Эр-Рияде, прокомментировав происходящее примерно так: что бы там ни говорилось, отношения Королевства со Штатами останутся прекрасными, глубокими и стратегическими. А чтобы подчеркнуть, что политическое будущее королевства безоблачно, кронпринц Мухаммед бин Салман на четвертой сессии конференции Future Investment Initiative выступил с новым масштабным проектом: сделать Эр-Рияд одной из 10 крупнейших экономик мира.
Кроме этого, напомню, Саудовская Аравия параллельно также работает над открытием «города будущего» под названием Неом на берегу Красного моря, в который планируется вложить 500 миллиардов долларов. И первый этап возведения города должен быть завершён к 2025 году.
Словом, по сигналам из Аравии все выглядит крайне благополучно. Настолько благополучно, что начинают закрадываться подозрения. Поскольку во внешнеполитической повестке дня администрации Байдена чуть ли не первой строкой стоит пункт: «что-то срочно решить с Ираном, заключив с ним новое соглашение». Против которого, напомню, Эмираты, саудиты и Израиль настроены категорически и позицию менять не намерены.
Практически полное повторение ситуации 2014-2015 времен Обамы, когда демократам в Белом доме просто необходимо было «подвинуть» монархии Залива и израильтян в иранском вопросе. Причем, сделано это было с такой «грацией слона в посудной лавке», что не только испортило отношения Вашингтона с этими странами, но и способствовало дистанцированию этих государств от внешней политики США, стремлению Эр-Рияд и Абу-Даби их к большей самостоятельности на международной арене. А также подстегнуло их к большей активности в различных региональных конфликтах.
Сегодня вновь администрация Джо Байдена пошла тем же курсом, курсом давления на Эр-Рияд и Абу-Даби с целью склонить их к тем политическим решениям по Ближнему Востоку, которые нужны новому президенту США и его команде.
Но тут как рояль из кустов возникает целый ряд крайне неприятных вопросов. В связи с заморозкой соглашениий с Эр-Риядом и Абу-Даби, встаёт вопрос о доверии между США и их ближневосточными союзниками.
Если договор не будет реализован, как реагировать Эмиратам и объяснять своё сближение с Израилем? А что будет с остальными странами их сделками по признанию Израиля? Ожидать ли им тоже пересмотра соглашений? И доверять ли теперь Штатам впредь? В громком заявлении Энтони Блинкена об этом ни слова…