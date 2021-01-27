Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется порывистый юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 2-4, днем 8-11 градусов тепла, в Баку - ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана осадков не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-4 градуса тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла.

31 января на Апшеронском полуострове ожидается усиление южного ветра, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.