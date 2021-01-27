Похищенный американцами ЗРПК "Панцирь" вывезут в США

Похищенный в Ливии зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" российского производства хотят транспортировать на базу американских ВВС Райт-Паттерсон в штате Огайо. Об этом сообщило издание Popular Mechanics, передает РИА Новости.

По данным журнала, на территории базы находится Национальный центр воздушно-космической разведки США, специализирующийся в том числе на изучении образцов зарубежной военной техники. СМИ допускает, что там "Панцирь" демонтируют и перестроят с целью исследования принципов его работы.

Ранее британская газета Times опубликовала статью, согласно которой в прошлом году в Ливии на поле боя был захвачен самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1": после этого его секретно доставили на авиабазу НАТО в Германии.

Как утверждали авторы материала, для транспортировки ЗРК на авиабазу Рамштайн в аэропорт Зувара прибыл спецотряд на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster.