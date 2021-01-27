Блогер Давид Манукян кинул инвесторов: на его имущество наложен арест

Авторы материала выяснили, что в конце 2015 года Манукян в качестве застройщика заключил договоры с двумя риелторами и получил от них более миллиона рублей за квартиру площадью 76 квадратных метров в строящемся доме. При этом сроком выполнения работ в документе было указано 15 марта 2016 года, а стоимость жилья, согласно распискам, была оплачена в полном объеме, однако доступ к объекту инвесторы так и не получили, вопреки условиям заключенной сделки.

Рэпер и блогер Давид Манукян, известный как Дава, задолжал крупную сумму денег, а на его имущество наложен арест. Об этом стало известно журналистам «Комсомольской правды».

«Истцы неоднократно выезжали на место строительства дома, и им известно, что строительство завершено — в доме проживают люди, однако сообщение от застройщика о готовности объекта к передаче инвесторы не получали», — указали журналисты со ссылкой на данные Ленинского районного суда.

Также известно, что от встреч Манукян отказывается, на телефонные звонки не отвечает, а от получения телеграммы с требованием исполнить условия договора он отклонился. Впоследствии оказалось, что квартира, о которой идет речь, была перепродана другому человеку.

На данный момент риелторы ищут способы взыскать с блогера долг. При этом, согласно информации судебных приставов, официально у Давы нет никакого имущества.

Как уточнил в беседе с изданием юрист Константин Зиновьев, у истцов есть два способа вернуть свои деньги: либо объявить Манукяна банкротом — тогда все его сделки по переписи или перепродажи имущества за последние три года будут аннулированы, и активы пойдут на погашение долгов, — либо при поддержке приставов потребовать от заказчиков рекламы в Instagram Давы сумму обещанного ему гонорара.