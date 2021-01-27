Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет опубликовали отчет о борьбе с коррупцией за минувший, 2020 год.

По итогам 2020 года в Китае за нарушение «Правил из восьми пунктов», принятых ЦК КПК в рамках борьбы с коррупцией, в общей сложности было наказано 197 760 должностных лиц.

Согласно сообщению, в одном лишь декабре 2020 года наказание понесли 26 922 чиновника, фигурировавших в 18 505 делах, в том числе, 125 кадровых работников окружного уровня и 1 316 - уездного уровня.

В прошлом месяце было рассмотрено 9 356 дел, связанных с формализмом и бюрократизмом, к которым оказались причастны 14 134 лица.

Кроме того, в декабре прошлого года было рассмотрено 9 149 дел, связанных с гедонизмом и расточительством, таких как получение и преподнесение подарков и денежных средств, несанкционированная выдача субсидий или бонусов, использование казенных средств для проведения банкетов и др. По этим делам наказание понесли 12 788 чиновников.

Ну а самым громким делом минувшего года вполне можно считать процесс над бывшим председателем государственной компании по управлению активами China Huarong, Лай Сяоминем.

Чиновник обвинялся в том, что незаконно растратил более 25 млн юаней (примерно $3,9 млн), получил взятки на 1,79 млрд юаней (примерно $280 млн), а также долгое время сожительствовал с другими женщинами, хотя у него уже была жена.

Китайские СМИ пишут, что у Лай Сяоминя было более 100 квартир и столько же любовниц. По некоторым сообщениям, он устраивал своих возлюбленных на высокие посты в 33 предприятиях, работающих под эгидой госкомпании по управлению активами.

На процессе, закончившемся 5 января нынешнего года, обвиняемый утверждал, что не потратил из денег, добытых взятками, ни гроша, а надеялся сохранить их для своих детей. Суд этакую трогательную заботу о детях не оценил и Лай Сяоминь был приговорен к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение вчера, 29 января.